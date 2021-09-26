 

Сатановский раскрыл секрет успеха Бузовой

26.09.2021, 12:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПопулярность Ольги Бузовой это результат проявления «наглой посредственности», без заметных талантов и специального образования телеведущая смогла получить высокий уровень известности, считает политолог Евгений Сатановский.

«Вот, вокруг Ольги Бузовой скандалы идут. Ни голоса, ни особых талантов, ни какой-то сногосшибательной внешности, ни специального образования, но в каждой дыре затычка, денег в итоге море и вообще… Получается, на фиг все эти таланты, годы учебы и природные данные?», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Сатановского, главное – чтобы была «нахрапистость» и максимальное отсутствие комплексов, «которых у наглой посредственности нет по определению, в отличие от людей ярких и творческих».

Кроме того, политолог назвал предтечей Бузовой танцовщицу Иду Рубинштейн, «без всяких сомнений и колебаний рвавшуюся и прорвавшуюся на большую сцену».

Он также добавил, у нее не было ни кожи, ни рожи, зато были апломб и пробивная сила. Возможно, есть такой тип людей, которые, помимо всяких правил, «прорастают на обочине культуры» и прорываются на такие высоты, куда более талантливым людям добраться не суждено.

«В конце концов, куда каравеллы Колумба и Магеллана доплывают, туда и морские уточки и океанские черви, присосавшиеся к доскам их днища, добираются. И вполне себя превосходно чувствуют, хотя сами эти корабли только тормозят и днища их точат и разъедают», – резюмировал политолог.

Напомним, что по версии журнала Forbes в рейтинге самых популярных и высокооплачиваемых российских звезд Ольга Бузова заняла третье место с доходом в 3,3 млн долларов. Ее итоговый балл составил 69,8.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.06 / GAC опубликовала снимки паркетника GS8

22.07 / У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

10.07 / Bloomberg – новая вспышка COVID-19 вынуждает Южную Корею вводить максимальный уровень ограничений

17.07 / В Конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку С-400

19.08 / В ветеранской организации заявили, что Globalmoney сотрудничает с незаконными банками в ОРДЛО и банками в РФ

17.07 / МВД анонсировало запуск «Паутины» по всей России

22.04 / Гриценко: Чехия выгоняет российских “дипломатов” за агрессивные действия. Почему украинские власти не решили этот вопрос за семь лет войны?

07.11 / Как оказалось, PlayStation 5 не поддерживает внешние SSD

22.08 / Число жертв COVID-19 в мире достигло 800 тыс. человек

10.07 / Байден заявил об оптимизме после разговора с Путиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика