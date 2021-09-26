Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки четыре раза нарушили перемирие в Донбассе, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило четыре раза», – отметил представитель ведомства, передает РИА «Новости».

По его словам, при обстрелах силовики применяли гранатометы и стрелковое оружие, также по территории ДНР было выпущено 28 мин калибром 120 и 82 миллиметра.

Напомним, что миссия ООН по правам человека зафиксировала обострение ситуации в Донбассе: с 1 февраля по 31 июля погибли 15 мирных жителей, 47 получили ранения.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрелов в Донбассе лицея и школы-интерната для больных детей.

Кроме того, омбудсмен ДНР по правам человека Дарья Морозова призвала ООН, ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста (МККК) отреагировать на ранение двух детей в результате обстрела Горловки украинскими военными. Девочка семи лет получила контузию, а мальчик 10 лет – осколочное ранение лопатки. Пострадавших доставили в больницу.