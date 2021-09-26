Лавров рассказал, почему Мали обратилось за помощью к «ЧВК Вагнера»

Временное правительство и жители Мали способны сами решить, кто поможет им в проведении антитеррористических операций, заявил во время пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

По его словам, переходные власти африканской страны связались с российской частной военной компанией из-за того, что Франция намерена существенно сократить воинский контингент на севере республики, при том, что именно там активизировались экстремисты. Дипломат отметил, что это не противоречит каким-либо общепринятым нормам и постановлениям.

«Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между легитимным правительством принимающей стороны и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов», — подчеркнул министр.

Так как Париж намерен вывести военный контингент с территории республики, а правительственная армия не обладает достаточным опытом и возможностями для противодействия террористической угрозе, власти Мали и приняли соответствующее решение.

Ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на площадке Генассамблеи ООН. Дипломаты обсудили политическое и экономическое сотрудничество по ряду ключевых направлений.