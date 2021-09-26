Борис Джонсон пожаловался на двойников, которых регистрируют на выборы лейбористы

Премьер-министр Великобритании раскритиковал действия ЦК Лейбористской партии, от имени которой на будущие выборы главы правительства зарегистрировано сразу 4 кандидата таким же именем. Борис Джонсон считает, что королева Елизавета II, как человек уже в солидном возрасте, может по ошибке выбрать премьер-министром кандидата-спойлера.

Согласно законодательству Соединённого Королевства, премьер-министра назначает лично королева, после чего выбор утверждается руководством его партии. Помимо действующего премьер-министра Александера Бориса де Пфеффель Джонсона, на выборы оказались зарегистрированы такие кандидаты, как Пол Борис Ланкастер-Джонсон, сэр Йенс Борис Джонсон-Монтгомери, Борис Моисеевич Петренко-Джонсон и Борис Пфеффель Александер-Джонсон. В настоящее время руководство Консервативной партии пытается добиться их снятия, однако шансов на это немного: по закону глава ЦИК имеет право игнорировать петиции простолюдинов без объяснения причин.

«Всё это рассчитано на то, чтобы ввести в заблуждение пожилого избирателя. Её Величество уже в почтенном возрасте, и разобраться во всех этих Борисах Джонсонах, имена которой ей представит лорд-канцлер, может быть непросто. А что, если она выберет не того Бориса Джонсона? Один из них русский, он родился в Виннице и всю жизнь прожил во Львовской области. Зачем нам нужен ещё один лоббист Путина во главе государства?» – возмущается премьер-министр.

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