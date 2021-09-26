Мнение: Письмо: “Влюбилась в собственного мужа”

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Будем надеяться, что к следующему разу они все улучшат.

А пока предлагаю разобрать самостоятельно вот такое интересное письмо. Какие ходы у автора?

just_kleo

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Была бы очень признательна за разбор…

Я влюбилась в бывшего мужа. Не любила его, когда выходила замуж, в 19 лет, больше 20 лет назад. Мама тогда сказала, что он хороший и мало кто выдержит мой гнусный характер, а он сможет, я и поступила, как она сказала. Замуж вообще не хотела, но он правда был очень положительный парень, грех не выйти за такого, любил меня, ухаживал, добивался, я и сдалась. Маму потом винила в этом браке, она и правда сильно настаивала. Только когда ваш блог начала читать, поняла, что не права. А мама у меня крутая и всегда счастья мне желала.

Десять лет прожили, дочь за это время родилась. Я через семь лет ему изменила, на приключения потянуло. Он у меня первый был, хотелось сравнения. Сравнила, влюбилась, взаимно. Любовник предлагал быть вместе, но как спутника я его не видела. Рассталась, нашла другого. С ними сначала чисто секс для развлечения был, потом влюбилась так, что в зобу дыханье спëрло. Он от меня тоже вроде заразился этим. Я ушла от мужа, он – от жены. Год тотального счастья, прямо абсолютного, слепящего, а потом понеслось всё медленно, но в жо.. Прожили вместе пять лет, разошлись. Потом три года у меня были мудовые страдания по нему. Потом, случайный человек, благослови его Господи, рекомендовал ваш блог, уважаемая Эколюция. Пару месяцев чтения и от моего гештальта ничего не осталось. Встретила хорошего мужчину, встречались два года, а потом он мне сказал, что встретил другую и “прости, нам надо расстаться”. Я его не любила, жаль просто было, что всё так. Он хороший такой был, а теперь опять кого-то искать надо. Мне сорокет уже, лень все эти танцы с бубнами.

Несколько месяцев жила так просто, я тогда работу сменила, нагрузка сильная, не до личной жизни. А потом комп сломался, а бывший муж в этом понимает. Все эти годы мы были в ровных нормальных отношениях, как родители дочери. Если нужна была помощь комп починить или гвоздь какой забить – редко, пару раз в год – не отказывал. Он после нашего развода через три месяца женщину привел в нашу квартиру (изменял поди, так же, как и я, откуда он её так быстро и всерьёз взял), еще года через три на ней женился и сейчас женат, детей у них нет. С момента, когда я от него ушла, почти 12 лет прошло. Так вот – год назад, сломанный комп. Приехал, забрал системник, опять приехал, привёз, говорит, сделать ничего нельзя, всё что было – умерло на компе. Блин. Архив жизни за 15 лет.. Фото, видео… Он поставил новый жёсткий диск и залил на него наш совместный архив, который у него сохранился. Там бабушки мои, уже ушедшие, папа, дочь мелкая совсем, сейчас-то ей 19. Смотрела весь вечер на них, так плакала… Это такое счастье всё было, а я в прямом смысле прое*** это всё. Семью свою…

А потом он позвонил и предложил встретиться. А я да. А там одно за другое, и как-то завертелось всё. Стали встречаться. Там дочери 18 исполнилось, пошли втроем в ресторан, так хорошо было… В какой-то момент у меня задержка, но потом всё норм. Я уже постфактум говорю – задержка была, надо бы аккуратней. А он такой – это же хорошо было бы! А я не пойму – зачем он это говорит, он же женат. Короны не было, честно. Правда – тупая, не понимаю. Провстречались ещё месяц, потом НГ. Он первого к нам поехал, у меня мама в гостях, племяш – он всем подарки привез…) Потом они с женой на нашу всеобщую малую родину поехали, а оттуда он прохладный приехал. А я влюблена ж уже была, как кошка. Но чую, он такой себе.

В очередной раз с работы забирает, едем, я ва-банк пошла: говорю, жалею, что ушла тогда. Он вздохнул глубоко и промолчал. Я поняла. Прикинулась, что укачало и типа задремала, чтобы ни о чем не говорить. Так до дома он и довез. В укромное место не повез. Уже из дома написала, что не хочу и не могу быть вторым номером. Он ответил, что уважает моё решение, и больше мы не общались. Через пару дней подшофе второму бывшему, с которым пять лет жили, написала. Спросила, почему он тогда жену ради меня бросил. С примеркой на нынешнюю ситуацию, конечно. Вдруг чего полезного скажет. Не сказал, но слово за слово и завертелось, до сих пор вместе. Он хочет сойтись вместе, жениться. Я не хочу. У него ОЗ ниже ощутимо, да и смотрю на всё трезво – мы разные. Но в целом с ним удобно было до недавнего времени. Но чёт достал – ты меня мало любишь, ты отстраненная, ты не разделяешь мои увлечения… Ну я как бы не сильно спорю – типа не нравится, штош, ты свободный мужчина свободной страны, А я какая есть, куда меня теперь такую. Брось меня, командир.Но ему надо чтобы любила, разделяла и вот это всё. В общем, разосрались. Грю, не хочу больше, взяла тайм-аут неделю. Готова была и разойтись вовсе. Он согласился на тайм-аут. А в это время нарисовался бывший муж.

Звонит. Не знаешь, говорит, почему я о тебе всё время думаю? Не знаю, говорю. А пойдём погуляем, говорит? Не, говорю, работу сменила, вздохнуть некогда. Ну ладно, говорит. Через пару дней пишет – еду на малую родину, надо что-то привезти? Попросила у мамы моей соленья забрать. Забрал, привёз. Сегодня. Вот час назад уехал. Пробыл у нас пару часов. С дочерью про протоны и электроны говорил, мне в шутку глазки строил, говорил, что кот мартовский, смеялись, чуточку флиртовали, но в целом я прикидывалась ветошью. Сказала же в январе, что не буду вторым номером. Он в курсе, что я сейчас с бывшим встречаюсь, дочь ему передавала, когда он у неё как-то спрашивал “как у мамы на личном”. А я опять в него влюблена. Как я не любила его 13 лет назад? Как променяла? Ну дура.

Эволюция, могли бы вы дать оценку ситуации? Сама я могу только продолжать встречаться с нынешним, который второй бывший, и быть милой и вежливой с бывшим мужем, ну может намекая иногда, что да, хочу, люблю, но решения своего январского изменить не могу. И нынешнему изменить не могу. Только подозреваю, что всё это хрень и опять накроется медным тазом.

Может быть, вы могли бы посоветовать, как правильно поступить, чтобы не угробить второй шанс сойтись обратно? Или это и не шанс вовсе, а просто мужику скучно там, вот он и развлекается, как может, а так ему не сдалось ничего?

А ещё его нынешняя жена психолог и думаю, что у меня в любом случае шансов мало. Она знает, наверное, как это всё работает. А я-то что…

Спасибо.