Нарышкин: РФ обеспечит кибербезопасность на фоне усиления потенциала НАТО в этой сфере

Россия готова гарантировать кибербазопасность на фоне наращивания наступательного потенциала в этой сфере зарубежными странами, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью телеканалу RT.

«Конечно, мы следим за развитием в этой сфере, потому что мы не должны отстать и мы должны обеспечить национальную безопасность, включая кибербезопасность… Мы видим, как наши партнеры наращивают свой наступательный киберпотенциал как в Соединенных Штатах, так и странах-членах НАТО, но я могу заверить зрителей этой программы, что РФ способна обеспечить и обеспечит информационную безопасность», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис сообщил на слушаниях в комитете сената по нацбезопасности, что Вашингтон должен вовлекать союзников в давление на Москву в контексте цифровых угроз.