Испугались сисек! – Личное мнение
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Американскую исполнительницу Билли Айлиш трудно назвать красивой даже альтернативно.
Я оцениваю её привлекательность в промежутке между 40-летней Собчак (Билли симпатичнее Ксюши) и 38-летней Седоковой (батон Анечка намного сексуальнее).
Фото: Соцсети
Я бы не заговорила об Айлиш, если бы она сама первой не начала — вывалила груди, получила 100 тысяч отписок и заявила, что это сделали те, кто испугался её больших сисек.
В чём неправа модная исполнительница?
Совершенно очевидно, что очень трудно найти красивого подроста. Все же, кроме, пожалуй, Тонечки Худяковой, страдали в пубертате: я — урод, у меня — прыщ, задница чего-то вдруг стала размером с корму фрегата Летучий голландец.
Вот и Билли нравится подросткам, потому что она такая же, как они. Большая, чуть несуразная, ходит непонятно в чём и считает себя загадочной:
Фото: Соцсети
Получив фотографию сисек, многие, конечно, обрадовались. Посмотрели на грудь исполнительницы, на свои груди — сравнили и поняли, что их проблемы намного меньше.
Кто же тогда отписался от Билли?
Да те, кто не смог оценить грудь певицы. Подписывались подрочить, а получили — вот это.
Испугались больших сисек? Скорее, испугались таких больших сисек.
А вообще, самомнению и 19-летней Билли Айлиш можно лишь позавидовать.
Как вы оценивали себя в подростковом возрасте? Были страшненькие? Комплексовали?
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Источник: Лена Миро
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