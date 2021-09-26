 

Рыбалка, поход в горы и нарисованный камин: отдых Путина и Шойгу в тайге попал на видео

26.09.2021, 11:00, Разное
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Поездка выдалась очень насыщенной, политики испробовали все таежные
развлечения от рыбалки до отдыха в палаточном лагере. Их активности запечатлели
на видео. Сначала Путин и Шойгу шепотом обсуждают поведение зверей, чтобы не
тревожить и не напугать их. Затем они отправляются на прогулку по горам к
медвежьей берлоге.

Момент катания на моторной лодке тоже попал в ролик.
Владимир Путин лично управляет судном. После министр обороны и глава
государства отправились на таежную рыбалку, в результате которой поймали щуку. В
палаточном лагере у отдыхающих оказался даже камин, правда, нарисованный. Шойгу
заметил это и хотел было пошутить, но Владимир Владимирович заверил, что
агрегат отлично справляется со своей функцией и прекрасно греет.

Стоит отметить, что президент России предпочитает именно
такой походный вид отдыха. Он нередко отправляется в леса тайги и других
уголков страны, чтобы провести время на природе. Чаще всего в таких поездках
главу государства сопровождает как раз министр обороны Шойгу, для которого
такой отдых тоже является привычным и любимым. Этой весной политики уже ездили
в тайгу кататься на вездеходах.

Несмотря на сумасшедший рабочий график, Владимир Путин
иногда успевает выделить время на короткий отдых. Однако и в поездках он не
прекращает думать о развитии страны. В Кремле предположили, что министр обороны
и глава государства говорили о концепции новых сибирских городов, пока
отдыхали в тайге.



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