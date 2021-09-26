Рыбалка, поход в горы и нарисованный камин: отдых Путина и Шойгу в тайге попал на видео

Поездка выдалась очень насыщенной, политики испробовали все таежные

развлечения от рыбалки до отдыха в палаточном лагере. Их активности запечатлели

на видео. Сначала Путин и Шойгу шепотом обсуждают поведение зверей, чтобы не

тревожить и не напугать их. Затем они отправляются на прогулку по горам к

медвежьей берлоге.

Момент катания на моторной лодке тоже попал в ролик.

Владимир Путин лично управляет судном. После министр обороны и глава

государства отправились на таежную рыбалку, в результате которой поймали щуку. В

палаточном лагере у отдыхающих оказался даже камин, правда, нарисованный. Шойгу

заметил это и хотел было пошутить, но Владимир Владимирович заверил, что

агрегат отлично справляется со своей функцией и прекрасно греет.

Стоит отметить, что президент России предпочитает именно

такой походный вид отдыха. Он нередко отправляется в леса тайги и других

уголков страны, чтобы провести время на природе. Чаще всего в таких поездках

главу государства сопровождает как раз министр обороны Шойгу, для которого

такой отдых тоже является привычным и любимым. Этой весной политики уже ездили

в тайгу кататься на вездеходах.

Несмотря на сумасшедший рабочий график, Владимир Путин

иногда успевает выделить время на короткий отдых. Однако и в поездках он не

прекращает думать о развитии страны. В Кремле предположили, что министр обороны

и глава государства говорили о концепции новых сибирских городов, пока

отдыхали в тайге.