Мнение: Как большевики планировали обустроить Марс

Александр Богданов, он же Малиновский, он же Вернер, он же Рядовой, был одним из самых деятельных и образованных революционеров. Ленин Богданова на дух не переносил, однако всё же после 1917 года Богданов получил должность, и даже сумел благополучно отбиться от обвинений после ареста в 1923.

Пожалуй, в 1937 году эксцентричного товарища Богданова таки расстреляли бы, однако он до Большого террора не дожил. Увлёкшись идеями физического бессмертия, Богданов заразил своей увлечённостью Сталина, и получил от вождя добро на создание первого в мире Института крови. На должности директора института Богданов начал «омолаживаться», переливая себе кровь молодых студентов. Эксперимент не задался: одиннадцатое переливание крови оказалось для большевика смертельным.

Читатели прислали отрывок из книги Александра Богданова «Красная звезда», где тот живописует коммунистическое общество будущего на Марсе. Цитирую:

Вместо ответа техник повел нас к маленькому кубической формы строению, находившемуся между центральным и одним из угловых корпусов. Таких строений было еще три, и все они были аналогично расположены. Их черные стены были покрыты рядами блестящих белых знаков – это были просто таблицы статистики труда. Я уже владел языком марсиан настолько, что мог разбирать их. На одной, отмеченной номером первым, значилось:

— “Машинное производство имеет излишек в 968.757 рабочих часов ежедневно, из них 11.525 часов труда опытных специалистов”.

— “На этом заводе излишек 753 часа, из них 29 часов труда опытных специалистов”.

— “Нет недостатка работников в производствах: земледельческом, горном, земляных работ, химическом…” и т.д. (было перечислено в алфавитном порядке множество различных отраслей труда).

На таблице номер второй было написано:

— “Производство одежды имеет недостаток в 592.685 рабочих часов ежедневно, из них 21.380 часов труда опытных механиков для специальных машин и 7.852 часа труда специалистов-организаторов”.

— “Производство обуви нуждается в 79.360 часах; из них…” и т.д.

— “Институт подсчетов – в 3.078 часах”… и т.д.

Такого же содержания были и таблицы номеров 5-го и 4-го. В списке отраслей труда были и такие, как воспитание детей младшего возраста, воспитание детей среднего возраста, медицина городов, медицина сельских округов и проч.

— Почему излишек труда точно указан только в машинном производстве, а недостаток повсюду отмечен с такими подробностями? – спросил я.

— Это очень понятно, – отвечал Мэнни, – посредством таблиц надо повлиять на распределение труда: для этого необходимо, чтобы каждый мог видеть, где рабочей силы не хватает и в какой именно мере. Тогда, при одинаковой или приблизительно равной склонности к двум занятиям, человек выберет то из них, где недостаток сильнее. А об излишке труда знать точные данные достаточно только там, где этот излишек имеется, чтобы каждый работник такой отрасли мог сознательно принять в расчет и степень излишка, и степень своей склонности к перемене занятия.

В то время как мы таким образом разговаривали, я вдруг заметил, что некоторые цифры таблицы исчезли, а затем на их месте появились новые. Я спросил, что это значит.

— Цифры меняются каждый час, – объяснил Мэнни, – в течение часа несколько тысяч человек успели заявить о своем желании перейти с одних работ на другие. Центральный статистический механизм все время отмечает это, и каждый час электрическая передача разносит его сообщения повсюду.

— Но каким образом центральная статистика устанавливает цифры излишка и недочета?

— Институт подсчетов имеет везде свои агентуры, которые следят за движением продуктов в складах, за производительностью всех предприятий и изменением числа работников в них. Этим путем точно выясняется, сколько и чего следует произвести на определенный срок и сколько рабочих часов для этого требуется. Затем институту остается подсчитать по каждой отрасли труда разницу между тем, что есть, и тем, что должно быть, и сообщать об этом повсюду. Поток добровольцев тогда восстанавливает равновесие.

Советский писатель сумел заглянуть на 100 лет вперёд, довольно точно описав механизм работы такси Убер. Роботизированная система показывает сотрудникам заказы, а те подбирают пассажиров, выбирая самый удобный для себя маршрут и район.

Также в тексте видна и основная дыра коммунистической идеологии: работники должны непременно работать за идею или, в крайнем случае, по своей склонности, но ни в коем случае не за деньги. Деньги для коммунистов — такое же табу, как свинина для иудеев. Практическая разница только в том, что иудеи могут с успехом заменить свинину на говядину или курятину, тогда как коммунистам в качестве замены нормальным человеческим деньгам приходится использовать или талоны, или почётные грамоты, или трудодни.