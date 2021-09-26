 

Константину Богомолову и Ксении Собчак досталось от вдовы Караченцова

26.09.2021, 10:56, Разное
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Заслуженная артистка РФ, вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина выступила против деятельности режиссера Константина Богомолова. Его супруге Ксении Собчак тоже досталось от актрисы. Она заявила, что Богомолов – не человек искусства. Поргину возмущает то, как режиссер по-своему интерпретирует произведения классиков.
«Почему Костя Богомолов переписывает все: Гоголя, Пушкина… Так ему хочется? Кто ему позволил это делать? Кто вы такие? Никто!» — сокрушается 72-летняя актриса. Она резко осудила постановку режиссера «Идеальный муж» по Оскару Уайльду, когда во МХАТе показали любовь двух гомосексуалистов. Она напомнила, как тогда люди возмущались после просмотра, выскакивая на сцену с возгласами: «Что вы показываете?».

Тем временем супруга режиссера Ксения Собчак не раз высказывалась, что талант ее мужа по достоинству недооценен. Поргина не стала молчать, и причислила последнюю в ряды людей, не относящихся к искусству.

Также актрисе не нравятся слишком шокирующие работы режиссера Кирилла Серебренникова. По ее словам, театральные постановки должны вызывать у человека смех, слезы, сострадание, а не шок. При этом она вспомнила, как сходила на один из его спектаклей с внуком, где бегающие по сцене голые парни застали их врасплох. Людмила Поргина убеждена, что пора вводить в театральных постановках цензуру.

Источник: www.5-tv.ru



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