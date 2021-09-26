Константину Богомолову и Ксении Собчак досталось от вдовы Караченцова

Заслуженная артистка РФ, вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина выступила против деятельности режиссера Константина Богомолова. Его супруге Ксении Собчак тоже досталось от актрисы. Она заявила, что Богомолов – не человек искусства. Поргину возмущает то, как режиссер по-своему интерпретирует произведения классиков.

«Почему Костя Богомолов переписывает все: Гоголя, Пушкина… Так ему хочется? Кто ему позволил это делать? Кто вы такие? Никто!» — сокрушается 72-летняя актриса. Она резко осудила постановку режиссера «Идеальный муж» по Оскару Уайльду, когда во МХАТе показали любовь двух гомосексуалистов. Она напомнила, как тогда люди возмущались после просмотра, выскакивая на сцену с возгласами: «Что вы показываете?».

Тем временем супруга режиссера Ксения Собчак не раз высказывалась, что талант ее мужа по достоинству недооценен. Поргина не стала молчать, и причислила последнюю в ряды людей, не относящихся к искусству.

Также актрисе не нравятся слишком шокирующие работы режиссера Кирилла Серебренникова. По ее словам, театральные постановки должны вызывать у человека смех, слезы, сострадание, а не шок. При этом она вспомнила, как сходила на один из его спектаклей с внуком, где бегающие по сцене голые парни застали их врасплох. Людмила Поргина убеждена, что пора вводить в театральных постановках цензуру.

Источник: www.5-tv.ru