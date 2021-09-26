Медики считают, что желтуха может быть признаком рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы – сложное онкологическое заболевание. До сих пор точно неизвестно, что является причиной его возникновения.

Ученые утверждают, что курение и употребление алкоголя влияют на возникновение заболевания. Диеты с высоким содержанием жиров и белков, ожирение и сахарный диабет также увеличивают риск заболеть. В 5-10% случаев рак поджелудочной железы – это семейная предрасположенность.

Он не диагностируется на ранних стадиях. Часто человек узнает о болезни, когда уже даже хирургическое вмешательство бесполезно. Но медики утверждают, что есть признаки, которые могут означать начальную стадию заболевания. Например, безболезненная желтуха может указывать на рак. Также стоит обратить внимание на другие симптомы: резкая потеря веса, боли в спине, пожелтение кожи и глаз, бледный стул, темная моча.

Но они могут быть вызваны не только развитием рака поджелудочной железы. В любом случае, нужно сразу обращаться к своему терапевту, чтобы исключить все риски.

Источник: actualnews.org