 

Мнение: Вы лучше вообще в Африке не работайте

26.09.2021, 10:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В дополнение к вчерашнему https://colonelcassad.livejournal.com/7089590.html про Мали.
"Это наша корова. И мы ее доим". И эти люди еще кого-то учат демократии, хотя речь конечно же идет о классическом европейском неоколониализме, который сейчас подвергается эррозии, в силу слабости самой Европы в целом и Франции в частности, которая имея проблемы с распадающейся сферой влияния в Африке, бежит жаловаться в Брюссель, что ее "злой русский Иван" обижает сначала в ЦАР, а потом в Мали, хотя на деле, речь идет всего-лишь о том, что местные же правительства сами приглашают Россию, а Францию приглашать перестали, потому что ни в ЦАР, ни в Мали, Франция решить местные проблемы оказалась не в состоянии.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.08 / Женские банды и «Юго-запад» — по ту сторону баррикад

27.05 / Участок Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского шоссе построят в 2021 году

02.08 / В Петербурге сын в ходе ссоры до смерти избил пожилую мать

09.08 / Почему лицемерит Познер? – Личное мнение

22.03 / Журналисты утверждают, что у Меган Маркл и принца Гарри не было тайной свадьбы

28.05 / В Якутии у самолета при посадке сломалось шасси

12.09 / Ученые создали новый тест для быстрой диагностики рака яичников

12.12 / Опубликованы записи офицера, изучавшего обломки из Розуэлла – «Сделано не руками человека»

14.05 / Полный хиппи-шик: как носить летние наряды с цветочным принтом по-новому (креативные способы и советы)

23.10 / Скандалы: «Никто не хочет получить второго Фургала»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика