Мнение: Вы лучше вообще в Африке не работайте

В дополнение к вчерашнему https://colonelcassad.livejournal.com/7089590.html про Мали.

"Это наша корова. И мы ее доим". И эти люди еще кого-то учат демократии, хотя речь конечно же идет о классическом европейском неоколониализме, который сейчас подвергается эррозии, в силу слабости самой Европы в целом и Франции в частности, которая имея проблемы с распадающейся сферой влияния в Африке, бежит жаловаться в Брюссель, что ее "злой русский Иван" обижает сначала в ЦАР, а потом в Мали, хотя на деле, речь идет всего-лишь о том, что местные же правительства сами приглашают Россию, а Францию приглашать перестали, потому что ни в ЦАР, ни в Мали, Франция решить местные проблемы оказалась не в состоянии.

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