Украинские пограничники выявили почти 600 недействительных COVID-сертификатов

Пограничники проверяли COVID-сертификаты у украинцев, которые возвращались из-за рубежа, а также у иностранцев.

По словам Демченко, программное обеспечение SafeBorder обозначило как недействительные 575 сертификатов из 290 тыс. проверенных. Часть документов имела признаки подделки. Пограничники сообщили об этом правоохранительным органам.

Остальные владельцы сертификатов, с которыми возникли проблемы при верификации документа, были отправлены на карантин.

Информагентство уточнило, что сотрудники ГПСУ проверяют QR-код сертификата при помощи электронного устройства с программным обеспечением SafeBorder. К сети цифровых сертификатов подключены более 40 стран.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие две дозы вакцины против коронавируса. По данным Минцифры на 13 сентября, цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении “Дія” сгенерировали более 600 тыс. украинцев.

В сентябре в Украине ввели “зеленый” внутренний сертификат о полной вакцинации от COVID-19 и “желтый” сертификат о получении первой дозы препарата против коронавируса. Как сообщали в Минздраве, срок действия “желтого” сертификата составляет 120 дней с момента прививки, “зеленого” – 365 дней.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна, так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но “есть вопросы по бумажным формам”.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

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