 

В Китае пригрозили США ядерным ударом

26.09.2021, 10:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВласти Китая должны занять более агрессивную позицию на фоне действий Соединенных Штатов, отказавшись от политики неприменения ядерного оружия, сообщил бывший заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан.

Цзукан заявил, что Пекину следует отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым и дать отпор новым союзам, который создает Вашингтон. Речь идет об альянсе AUKUS между США, Австралией и Великобританией: он, на взгляд Цзукан, демонстрирует растущее военное присутствие этих стран по соседству с КНР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Бывший заместитель генсекретаря ООН также отметил, что нынешняя политика Пекина, действующая с 1960-х годов, дала ему «моральный авторитет», однако теперь не соответствует реалиям: по крайней мере, пока Китай не договорится с США о том, что ни одна из сторон не использует ядерное оружие первой.

Напомним, первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. США решили передать этой стране технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие. Между тем Китай обвинил США в распространении ядерного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.09 / Ученые представили способную обнаружить симптомы коронавируса маску

31.08 / “Просто огонь”, “Кайф”. Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой

11.05 / Продюсер “Голосу країни” прокомментировал свое высказывание о “синтетической” любви между Тиной Кароль и Даном Баланом

21.06 / Блок Кочаряна отказался признавать итоги парламентских выборов в Армении

17.06 / В Словении объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

09.09 / В суде заявили о нарушениях при выпуске горевших в больницах аппаратов ИВЛ

14.02 / Мексика назвала сроки поставок «Спутника V»

25.10 / В Москве обнаружили кроссовер Geely Tugella с российскими номерами

05.10 / FFG презентовала БТР Genesis

16.04 / ЕС исключил введение санкций против госдолга РФ вслед за США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика