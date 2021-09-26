В Китае пригрозили США ядерным ударом

Власти Китая должны занять более агрессивную позицию на фоне действий Соединенных Штатов, отказавшись от политики неприменения ядерного оружия, сообщил бывший заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан.

Цзукан заявил, что Пекину следует отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым и дать отпор новым союзам, который создает Вашингтон. Речь идет об альянсе AUKUS между США, Австралией и Великобританией: он, на взгляд Цзукан, демонстрирует растущее военное присутствие этих стран по соседству с КНР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Бывший заместитель генсекретаря ООН также отметил, что нынешняя политика Пекина, действующая с 1960-х годов, дала ему «моральный авторитет», однако теперь не соответствует реалиям: по крайней мере, пока Китай не договорится с США о том, что ни одна из сторон не использует ядерное оружие первой.

Напомним, первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. США решили передать этой стране технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие. Между тем Китай обвинил США в распространении ядерного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.