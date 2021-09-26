В Китае пригрозили США ядерным ударом
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Власти Китая должны занять более агрессивную позицию на фоне действий Соединенных Штатов, отказавшись от политики неприменения ядерного оружия, сообщил бывший заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан.
Цзукан заявил, что Пекину следует отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым и дать отпор новым союзам, который создает Вашингтон. Речь идет об альянсе AUKUS между США, Австралией и Великобританией: он, на взгляд Цзукан, демонстрирует растущее военное присутствие этих стран по соседству с КНР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Бывший заместитель генсекретаря ООН также отметил, что нынешняя политика Пекина, действующая с 1960-х годов, дала ему «моральный авторитет», однако теперь не соответствует реалиям: по крайней мере, пока Китай не договорится с США о том, что ни одна из сторон не использует ядерное оружие первой.
Напомним, первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. США решили передать этой стране технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие. Между тем Китай обвинил США в распространении ядерного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.
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