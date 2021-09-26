 

Американцы отреагировали на нападение афганцев на военнослужащую США

26.09.2021, 10:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЧитатели сайта Fox News с негодованием отреагировали на нападение афганских беженцев на американскую военнослужащую в Нью-Мексико: часть подписчиков уверена, что виной тому стали культурные различия.

«[Президент США Джо] Байден заполнил самолеты всеми, кто стоял возле аэропорта, чтобы со стороны все выглядело лучше. Все, что они смогли, – это похвастаться количеством эвакуированных на пресс-конференциях», – написал Ofutcn, передает РИА «Новости».

«Ничего удивительного. А будет только хуже. То, что мы позволили им приехать сюда, не означает, что они изменили свои убеждения и обычаи», – добавил SSr67.

Пользователь 1PingYes2PingsNo отметил, что некоторые мигранты «видят в Америке Диснейленд для преступников», где можно «взять что угодно без последствий».

«Если бы все было сделано правильно, их бы спокойно проверили на нашей авиабазе в Афганистане, а не в спешке после того, как мы сбежали оттуда ночью», – поделился рассуждениями msmsuz.

«Я согласен с заявлением администрацией Байдена, которая категорически отвергла вероятность проникновения в страну кого-либо «вызывающего озабоченность». Они могут так говорить, потому что их ничто и не заботит» – сыронизировал jlshawaz713.

Напомним, в штате Нью-Мексико на базе Вооруженных сил США несколько афганских беженцев, содержащихся на армейской базе, напали на военнослужащую. ФБР ведет расследование.



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