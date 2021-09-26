На сайте ООН перепутали флаги Австралии и Австрии

На русскоязычной версии сайта Организации Объединенных Наций перепутали флаги Австралии и Австрии, напротив Австралии обозначен красно-бело-красный флаг.

Ошибка допущена лишь на русскоязычной версии сайта ООН, на англоязычной такой ошибки нет.

На ошибку обратила внимание телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Напомним, в 2007 году 43-й президент США на выступлении в Сиднее перепутал Австралию с Австрией.