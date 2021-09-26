Сочинский ливень остановил самолеты и поезда

Из-за ливня в Сочи поезда и электрички идут с опозданием, пять самолетов были отправлены на запасные аэродромы Краснодара и Анапы.

Поезда и электрички в Сочи идут с опозданием из-за оборванных проводов, которые были повреждены в результате сильного дождя. Из-за обрыва контактной сети движение поездов в Адлерском районе идет только по одному пути.

«По данным на 12.50 пять утренних рейсов не смогли прибыть в пункт назначения. Плотный грозовой засвет по береговой линии и ливневый дождь не позволяли экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы», – сказал собеседник РИА «Новости».

Пять самолетов использовали запасные аэродромы Краснодара и Анапы, так как не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного дождя. На данный момент рейс 12.56 из Симферополя, приземлившийся из-за непогоды в Анапе, вылетел в Сочи, остальные четыре ожидают вылета.

Между тем на трассе Джубга – Сочи из-за сильного дождя произошел камнепад, «спровоцированный подвижками переувлажненного грунта, избыточно нагрузившего выход скальных пород. Для проезда перекрыта одна из двух полос, организован реверс», говорится в сообщении пресс-службы Упрдор «Черноморье», которое приводит ТАСС. На месте работает спецтехника.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Сочи из-за ливней была отменена первая гонка этапа «Формулы-2».