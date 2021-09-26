 

Сочинский ливень остановил самолеты и поезда

26.09.2021, 10:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИз-за ливня в Сочи поезда и электрички идут с опозданием, пять самолетов были отправлены на запасные аэродромы Краснодара и Анапы.

Поезда и электрички в Сочи идут с опозданием из-за оборванных проводов, которые были повреждены в результате сильного дождя. Из-за обрыва контактной сети движение поездов в Адлерском районе идет только по одному пути.

«По данным на 12.50 пять утренних рейсов не смогли прибыть в пункт назначения. Плотный грозовой засвет по береговой линии и ливневый дождь не позволяли экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы», – сказал собеседник РИА «Новости».

Пять самолетов использовали запасные аэродромы Краснодара и Анапы, так как не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного дождя. На данный момент рейс 12.56 из Симферополя, приземлившийся из-за непогоды в Анапе, вылетел в Сочи, остальные четыре ожидают вылета.

Между тем на трассе Джубга – Сочи из-за сильного дождя произошел камнепад, «спровоцированный подвижками переувлажненного грунта, избыточно нагрузившего выход скальных пород. Для проезда перекрыта одна из двух полос, организован реверс», говорится в сообщении пресс-службы Упрдор «Черноморье», которое приводит ТАСС. На месте работает спецтехника.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Сочи из-за ливней была отменена первая гонка этапа «Формулы-2».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / Минниханов победил на выборах главы Татарстана

30.06 / У замгенпрокурора Украины Мамедова забрали “департамент войны” и отдали связанному с Медведчуком чиновнику

23.08 / В географическом центре Украины, в Черкасской области, торжественно подняли украинский флаг. Видео

28.07 / Компания Lamborghini выпустит новый гибрид с мотором V12

18.03 / В Эстонии приостановили приоритетную вакцинацию чиновников от COVID-19 из-за задержки поставок вакцины

21.07 / “Золотые крылья” и постоянное комьюнити. Мэр Днепра Филатов рассказал, как готовится к полету в космос

09.07 / Байден намерен отменить решение Трампа о выходе США из ВОЗ

05.02 / Парагвай подписал соглашение о покупке вакцины «Спутник V»

25.06 / В столице теплоход с выпускниками врезался в стенку набережной

14.07 / Маас обвинил Китай в выдвижении “очень четких политических требований” к странам из-за вакцин против COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика