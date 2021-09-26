Мясников назвал защищенную от коронавируса категорию людей

Люди с первой группой крови защищены от COVID-19, обладатели второй группы крови чаще болеют коронавирусом, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам медика, та или иная группа крови может повлиять на развитие заболеваний.

«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава Богу. <…>. Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов»,– приводит РИА «Новости» слова Мясникова.

При этом он добавил, что встречаются редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус, в итоге они менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее.

По словам Мясникова, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, а второй — с раком желудка. Люди с третьей и четвертой группой, в свою очередь, более подвержены раку поджелудочной железы. Тем не менее, в некоторых случаях наличие антигенов может уберечь от опасных инфекций.

Врач также объяснил, что генетика влияет на продолжительность жизни: если у человека прямые родственники прожили больше ста лет, он может дожить до этого возраста в 17 раз вероятнее, чем те, у кого такой наследственности нет.

Наличие или отсутствие вредных привычек имеет значение до 80 лет, а после все зависит от генетики, которая в любом случае побеждает, сообщил врач.

Ранее Мясников оценил вероятность появления коллективного иммунитета к COVID в России.