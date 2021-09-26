 

В Германии выпустили золотые монеты с портретом Меркель

26.09.2021, 10:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ честь уходящей из политики канцлера Ангелы Меркель в Германии выпустили сувенирные монеты из золота с ее портретом в профиль, которые предлагают приобрести немецкие онлайн-магазины.

На монете указаны годы, когда Меркель была на посту канцлера: 2005-2021. Сувенир весом в 0,3 грамма обойдется в 49 евро, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о том, что в Германии выпустили золотые пластинки того же веса с изображением канцлера.

Напомним, новый канцлер ФРГ будет определен по итогам выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября. Канцлер Ангела Меркель в них не участвует – она собирается выйти на пенсию. Меркель поддержала своего однопартийца Лашета, он, по ее мнению, в состоянии успешно управлять следующим правительством ФРГ. Она высказалась в его пользу и в последней речи в Бундестаге.



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