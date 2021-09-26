 

Актриса Елена Проклова рассказала, как будет жить на пенсию 18 тысяч рублей

26.09.2021, 10:00, Разное
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Проклова никогда не задумывалась, как будет жить на пенсии и на какие деньги. Актриса пока не понимает, как можно прожить на выплату 18 000 в месяц.
Тем не менее она затеяла строительство дома в районе Сочи, так как из-за проблем со здоровьем и астмы Прокловой необходим чистый свежий воздух.

Но во время пандемии строительство пришлось «заморозить», были остановлены все театральные постановки и съемки и денег стало не хватать.

Актрисе пришлось продать свою квартиру в центре Москвы, чтобы получить деньги на продолжение строительства. Елена Проклова надеется, что этих средств хватит на завершение дома в горах Хостинского района Сочи.

У актрисы есть дом в Подмосковье, но продать его невозможно, он принадлежит всем членам семьи.

Проклова понимает, что сама виновата в дефиците средств на постройку, она не создала «подушку безопасности», а размер пенсии слишком мал, поэтому сейчас ей и приходится вертеться, чтобы свести концы с концами.



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