 

Ученые назвали самый вредный алкогольный напиток

26.09.2021, 10:00, Разное
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О вреде алкоголя знают все. Общество привыкло считать, что все алкогольные напитки одинаково негативно влияют на организм человека. Однако иностранные исследователи не согласны с таким мнением. Недавно исследователи Медицинской школы Университета Индианы провели исследование и выяснили, какой горячительный напиток вреднее.
Результаты удивили всех. Самым вредным оказалось пиво. Популярность напитка кроется в его доступности и низкой цене. Человек не может контролировать количество выпитого пенного, в связи с чем возникает быстрое привыкание.

Однако не стоит забывать, что пиво противопоказано людям, у которых проблемы с поджелудочной железой. Особенно напиток вреден мужчинам. Оно подавляет выработку мужского гормона тестостерона, при этом содействует активизации женского гормона эстрогена. Вот откуда у мужчин висячая грудь и круглый живот. Женщинам также напиток вреден, поскольку он очень калорийный.

Источник: progorod76.ru



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