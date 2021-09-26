Ученые назвали самый вредный алкогольный напиток

О вреде алкоголя знают все. Общество привыкло считать, что все алкогольные напитки одинаково негативно влияют на организм человека. Однако иностранные исследователи не согласны с таким мнением. Недавно исследователи Медицинской школы Университета Индианы провели исследование и выяснили, какой горячительный напиток вреднее.

Результаты удивили всех. Самым вредным оказалось пиво. Популярность напитка кроется в его доступности и низкой цене. Человек не может контролировать количество выпитого пенного, в связи с чем возникает быстрое привыкание.

Однако не стоит забывать, что пиво противопоказано людям, у которых проблемы с поджелудочной железой. Особенно напиток вреден мужчинам. Оно подавляет выработку мужского гормона тестостерона, при этом содействует активизации женского гормона эстрогена. Вот откуда у мужчин висячая грудь и круглый живот. Женщинам также напиток вреден, поскольку он очень калорийный.

Источник: progorod76.ru