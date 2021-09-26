 

В Тернопольской области автомобиль сбил двух пешеходов, один из них погиб

26.09.2021, 9:44, Новости дня
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Авария произошла около 3.00, мужчины шли по проезжей части дороги.

Правоохранители отметили, что после удара машина перевернулась.

25-летнего прохожего с переломами госпитализировали. Еще один пешеход, 18-летний житель села Сокорики погиб на месте ДТП. Водитель авто также находися в больнице.

У водителя отобрали образцы крови на наличие алкоголя. Инцидент внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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