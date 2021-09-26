Усик о бое с Джошуа: Это была не моя лучшая версия

“Это значит очень много для меня. Бой прошел именно так, как и предполагал. Было несколько моментов, когда Джошуа зажимал меня, но это незначительные вещи”, – заявил украинец.

Боксер отметил, что у него не было задачи остановить поединок в 12-м раунде.

“Сначала я хотел это сделать, попал, бросился, но мой тренер привел меня в чувство. Единственное, что я хотел сделать – это прославить Господа Бога. Эта победа от него. Сегодня наша с женой годовщина – 12 лет назад в этот день я сделал ей предложение. Сейчас я хочу домой, я готовился к этому поединку с января и был мало со своей семьей, со своими детьми. Я хочу наблюдать, как они играют, кричат, пачкают одежду. Сейчас я не думаю о реванше. Это была еще не моя лучшая версия”, – сказал Усик.

Контекст:

В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов. Контрактом предусмотрен бой-реванш.

Перед поединком Усик “на удачу” вывесил в раздевалке флаг Украины.

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