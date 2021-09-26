 

Показатели пяти областей Украины соответствуют “оранжевой” зоне

26.09.2021, 9:44, Новости дня
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Речь о Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской, Черкасской и Кировоградской областях. В этих регионах наблюдается высокая динамика госпитализации пациентов с коронавирусом.

В Днепропетровской области этот показатель составляет 53,8%, в Донецкой – 84,5%, Кировогоадской – 64,5%, Тернопольской – 94,5%, Черкасской – 95,2%. При этом норма госпитализации не должна превышать 50%.

Показатели остальных областей страны соответствует “желтому” уровню эпидопасности.

Скриншот: moz.gov.ua
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 сентября Кабмин Украины продлил адаптивный карантин в стране до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

По состоянию на 26 сентября, в Украине подтвердили 2,4 млн случаев COVID-19, 55,6 тыс. человек умерли.

В связи с распространением мутации коронавируса осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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