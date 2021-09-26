Франция передаст бедным странам 120 млн доз COVID-вакцины. Это больше количества прививок, сделанных в самой Франции

По его словам, это превышает количество доз, которые ввели в самой Франции. По данным Bloomberg, во Франции ввели 93,8 млн доз вакцины.

В своем заявлении Макрон также сказал, что Франция будет сотрудничать с детской организацией ООН ЮНИСЕФ для помощи африканским странам в организации их вакцинации.

По словам французского президента, Франция также перенаправит 20% специального финансирования, полученного от Международного валютного фонда, на проекты, призванные перезапустить экономику африканских стран. Он добавил, что если все крупные страны сделают то же самое, то Африка получит $100 млрд.

Согласно подсчетам AFP, полученным из официальных источников, в 53 странах Африки с населением более 1,3 млрд человек есть в общей сложности 10 доз вакцины на 100 человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

ООН 5 сентября сообщала, что на африканском континенте прививки от коронавирусной инфекции сделали только 2% населения.

По данным агентства Bloomberg, на 26 сентября в мире сделано 6,1 млрд прививок от коронавируса. Странами-лидерами по числу введенных доз являются материковый Китай (почти 2,2 млрд), Индия (855 млн) и США (389 млн).

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