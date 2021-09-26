Пьяный мужчина зарезал прохожего в Магнитогорске

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом прохожего в Магнитогорске, нападавшего задержали, потерпевший скончался, сообщили в управлении Росгвардии по Челябинской области.

«По указанию дежурного, сотрудники группы задержания совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы прошли на адрес, указанный очевидцами. Дверь квартиры открыл мужчина в состоянии алкогольного опьянения, схожий по приметам, указанным очевидцами», – цитирует сообщение ведомства Ura.ru.

Правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, имеющего судимости, его передали сотрудникам ППС.

К моменту прибытия росгвардейцев на место происшествия врачи скорой помощи зафиксировали смерть прохожего.

Во время задержания подозреваемый вел себя агрессивно, и размахивал руками. У него в квартире изъяли несколько ножей. Решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения. В региональном следственном управлении СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В 2020 году житель Ханты-Мансийского автономного округа, отбывший десятилетнее заключение за убийство отца, зарезал собственную мать.