На Украине назвали «теневого президента» страны

Киевский политолог Михаил Басараб назвал руководителя офиса Владимира Зеленского «серым кардиналом» Украины, который в дуэте с президентом запугивает действующую власть, устраняя конкурентов.

«В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт (президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса – прим. ВЗГЛЯД.) демонстративно укрепляет власть», – рассказал Басараб в интервью журналу «Краина», передает РИА «Новости».

По его словам, в последнее время глава государства стал действовать гораздо жестче, а в планах Зеленского и Ермака – установить в Киеве авторитарный режим. Политолог считает, что Зеленский и его помощник отправили в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, чтобы захватить всю власть в стране. Теперь этот дуэт планирует сместить с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, утверждает Басараб.

В июле Аваков написал заявление об отставке, после чего Верховная рада Украины уволила его с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Новым главой МВД Украины был назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Как отметил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, это было сделано по просьбе Зеленского.

Ранее блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.