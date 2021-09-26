Путин оценил итоги выборов в Госдуму

Впервые за много лет в Госдуме будет пятая партия, это говорит о возможности каждого заявить о себе, сказал президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент.

«Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», – цитирует Путина РИА «Новости».

Президент также поздравил партию «Единая Россия» с позицией на выборах.

«Единую Россию» поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером», – сообщил он.

Глава государства обратил внимание на то, что выборы прошли открыто и в соответствии с законом.

Президент отметил, что состав Госдумы определили россияне, «реализовав свое конституционное суверенное право». «Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», – приводит слова Путина ТАСС.

В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.

Выборы проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая РФ – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.