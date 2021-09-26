Российское общество «Знание» дало старт всероссийской интеллектуальной викторине «Лига Знаний»

В субботу прошла первая отборочная игра бесплатной интеллектуальной онлайн-викторины «Лига Знаний», в ней приняли участие более 600 команд из 227 городов, первый сезон пройдет до сентября 2022 года.

Проект запустило российское общество «Знание», победителей ждут ценные призы и сертификаты на поездки в самые живописные уголки России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Лига Знаний» является продолжением первого Всероссийского квиз-марафона, который уже вошел в Книгу рекордов России, как квиз-игра с наибольшим количеством команд, играющих одновременно в онлайн-формате.

«Лига Знаний» – уникальная возможность для каждого проверить свои знания и сразиться с настоящими интеллектуалами со всей страны. Наша большая викторина только начинается! Финалисты Всероссийского квиза уже отправились в интересные путешествия. Если вы хотите составить им компанию, участвуйте в «Лиге Знаний» и побеждайте. Включиться в нее можно в любом отборочном туре. Регистрация на вторую игру, которая пройдет 9 октября в 12.00, уже открыта», – сказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

В стартовой игре викторины приняли участие около 2400 человек из разных российских городов, в том числе из Москвы – 83 команды, Санкт-Петербурга – 38, Уфы – 25, Саратова – 17, Казани – 16, Владивостока – 10, всего было сыграно семь раундов. Члены каждой команды обсуждали ответы в Zoom или мессенджерах, вносили их в электронные бланки и сдавали организаторам после каждого раунда.

Состязания стартовали с разминки, а раунды включали в себя задания на логику, знание естественных наук, кинематографа и телевидения. Были вопросы и на общую эрудицию. В зависимости от сложности задания команда получала один или три балла за правильный ответ.

В заключительном, седьмом раунде под названием «Последний шанс» игрокам предложили шесть вопросов. На каждый из них, как и в четвертом раунде, можно было сделать ставку, дописав с ответом цифру 1 или 2. Если ответ оказывался правильным, команда получала дополнительные баллы, если нет – их теряла.

По отзывам участников, один из самых непростых вопросов касался названия Млечного пути в разных странах: к примеру, в грузинском языке его называют «прыжок оленя», а в китайском – «серебряная река». Интересным стал и вопрос про самый большой алмаз в мире, найденный в Южной Африке в 1905 году, также пришлось поломать голову, чтобы расположить нескольких лауреатов Нобелевской премии мира в хронологическом порядке получения ими этой высокой награды.

Победителем первой отборочной игры стала команда «Тигров Нет» из Уссурийска, набравшая 60 баллов, по результатам игры 20 лучших команд оказались в полуфинале. Всего в течение года пройдет три игровых сезона «Лиги Знаний».

В каждом сезоне состоятся четыре отборочные игры, по итогам которых в полуфинал выйдут по 20 команд, набравших наибольшее количество баллов. Еще 20 полуфиналистов отберут на основе рейтинга самых активных команд, которым немного не хватило баллов до попадания в двадцатку. Итого в каждом сезоне в полуфинал пройдут 100 команд, в финал – 50, а 10 лучших финалистов соберутся в Москве сразиться в итоговом Гранд-финале.

Попасть в Гранд-финал можно и в обход сезонного отбора – для этого необходимо выиграть одну из «секретных игр» сезона. Ее объявят всего за неделю, и задания будут более сложные – зато команда-победитель игры сразу отправится бороться за финальную победу.

Победители финала первого сезона и участники Гранд-финала получат 450 сертификатов на путешествие «Красивые места» в самые живописные уголки России. Главный приз – «Путешествие мечты» – достанется топ-10 победителям Гранд-финала. Они смогут отправиться в любое из предложенных уникальных мест нашей страны: на Байкал, Камчатку, в Карелию, на Алтай или Плато Путорана. Также всем участникам финальных игр и Гранд-финала оплатят трансфер и проживание и начислят призовые баллы проекта «Другое дело», которые можно обменять на бонусы от партнеров.

Подробную информацию и расписание игр сезона можно найти на сайте «Лиги Знаний».