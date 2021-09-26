Путин призвал «Новых людей» реализовать идеи не прошедших в Госдуму партий

Партия «Новые люди», прошедшая в Госдуму, могла бы реализовать идеи проигравших выборы партий, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент.

«Эти идеи, о которых вы сказали, они действительно могут быть очень важными и интересными. И нужными для реализации в России. Поэтому используйте, пожалуйста, свою площадку, которую вы сейчас получили, сформировав свою фракцию в Государственной Думе, для того чтобы ничего не было потеряно из того, что вы слышали полезного и нужного для страны», – цитирует Путина РИА «Новости».

Президент, комментируя выступление лидера «Новых людей Алексея Нечаева, отметил, что победа зависит не только от хороших идей, но и от способности их реализовать.

«Вы сказали о том, что жаль, что другие политические силы, другие партии, которые шли на выборы со своими интересными идеями, в парламент не прошли. Но ведь это зависит не только от того, каковы идеи, вопрос в убедительности подачи материала, вопрос в том, чтобы люди поверили, что та или иная политическая сила способны реализовать то, что ими предлагается», – указал глава государства.

В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан РФ из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.