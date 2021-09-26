 

“Маргинализировать Лукашенко”: политолог Усов о выгоде Кремля от миграционного кризиса в Белоруссии и ЕС

26.09.2021, 9:16, Разное
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По данным пограничной службы Польши, за последние несколько месяцев мигранты пытались перейти белорусско-польскую границу свыше семи тысяч раз, при том что в прошлом году – всего 120. Премьер Матеуш Моравецкий уверен: миграционный кризис организовал не только Минск. Этой акцией якобы управляет Москва.

Политолог Павел Усов, который живет в Польше, считает так же. Мол, президент Белоруссии не смог бы в одиночку перевезти массу людей. По мнению эксперта, Кремль ввязался в эту историю, чтобы “маргинализировать Лукашенко в глазах Запада”, а также подвести его к интеграции.

Более того, Москва якобы рассчитывает на то, что Евросоюз будет просить Путина урегулировать ситуацию с миграцией, считает Усов. В таком случае, по словам политолога, Кремль запросит отмену санкций, после чего может произойти перезагрузка отношений ЕС и России, предположил эксперт.

Напомним, российский лидер заявлял, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза не касается РФ. По мнению Путина, Запад должен разговаривать с Лукашенко.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что из-за мигрантов Латвия решила отгородиться от Белоруссии пятикилометровым забором, полученным от Словении. Временное ограждение будет установлено на следующей неделе.



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