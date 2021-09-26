Выборы президента в 2024 году впервые в истории США проведет частная компания

Проведение выборов президента США впервые в истории страны поручат частной компании – она сама организует процесс регистрации кандидатов, голосования и подсчёта голосов, а затем представит всем нового главу государства. В отличие от федеральных органов, обязанных при этом следовать исключительно букве закона, у неё есть преимущество: она сможет руководствоваться своими внутренними правилами.

Название новой компании пока не раскрывается, её только начали создавать. Инвесторами согласились выступить известные бизнесмены и общественники, а также многие видные деятели Демократической партии. Республиканцы уже успели обвинить оппонентов в посягательстве на демократию, но те сочли подобную логику несостоятельной.

“Демократия должна уметь себя защищать. Наибольшая угроза для неё – это когда лица, являющиеся её открытыми врагами, избираются в органы власти с помощью демократических процедур. Поэтому эти процедуры при необходимости могут быть скорректированы с целью защиты демократии… Если этого требуют интересы нашей страны и нашего общества, мы это делаем. Это наша работа”, – считает сенатор Берни Сандерс.

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