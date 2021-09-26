 

Выборы президента в 2024 году впервые в истории США проведет частная компания

26.09.2021, 9:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Проведение выборов президента США впервые в истории страны поручат частной компании – она сама организует процесс регистрации кандидатов, голосования и подсчёта голосов, а затем представит всем нового главу государства. В отличие от федеральных органов, обязанных при этом следовать исключительно букве закона, у неё есть преимущество: она сможет руководствоваться своими внутренними правилами.

Название новой компании пока не раскрывается, её только начали создавать. Инвесторами согласились выступить известные бизнесмены и общественники, а также многие видные деятели Демократической партии. Республиканцы уже успели обвинить оппонентов в посягательстве на демократию, но те сочли подобную логику несостоятельной.

“Демократия должна уметь себя защищать. Наибольшая угроза для неё – это когда лица, являющиеся её открытыми врагами, избираются в органы власти с помощью демократических процедур. Поэтому эти процедуры при необходимости могут быть скорректированы с целью защиты демократии… Если этого требуют интересы нашей страны и нашего общества, мы это делаем. Это наша работа”, – считает сенатор Берни Сандерс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.03 / Медики объяснили, является ли сыпь после вакцины от коронавируса нормальным побочным эффектом

06.06 / Закончились съемки 6-го сезона «Ищейки»: Анна Банщикова рассказала о роли своей 3-летней дочери в сериале

08.08 / Доктор: Высокий уровень сахара в крови может приводить к апноэ во сне

20.09 / Мнение: О невосполнимой утрате Кремля

18.06 / Биологи связали старение с дефицитом белка в крови

28.01 / Мужчины мечты – Личное мнение

18.03 / СМИ: С карт россиян больше не будут списывать все деньги за долги

22.03 / Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 9,2 тысячи

26.05 / Что будет, если ежедневно употреблять один огурец

28.04 / Звезда сериалов “Игра престолов” и “Тюдоры” Натали Дормер впервые стала мамой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика