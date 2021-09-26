 

Генетик Мальцева рассказала о пользе горьких огурцов

26.09.2021, 9:08, Разное
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Биолог-генетик из Института функциональной медицины (IFM, США) Ирина Мальцева пояснила о пользе горьких огурцов. Горечь в основном собирается на пристеблевой части, от которой все стараются побыстрее избавиться. Оказывается, именно эта часть может повлиять на обновление клеток в организме. Этот процесс называется аутофагия.
Генетик поясняет, что в процессе аутофагии (самопоедание) погибают старые изношенные клетки. Взамен приходят новые. Омоложение происходит за счет того, что стволовые клетки создают новые. Ускорить процесс омоложения, подав сигнал о «генеральной уборке», могут как раз-таки горькие огурцы.

По словам Мальцевой, в тканях огурца вырабатывается вещество кукурбитацин, который и придает горечь пристеблевым частям овоща. Они могут запускать механизмы, способствующие аутофагии, подать сигнал, что пора избавляться от изношенных клеток.

Кроме горьких огурцов омоложению организма также могут помочь ягоды физалиса, куркума, соя. Биолог рекомендует придерживаться правильного питания, помогать своему организму физическими нагрузками и крепким сном. Главным врагом обновления организма Ирина Мальцева назвала стресс.

Источник: ria.ru



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