Москва подарит сгоревший электробус Донецку

Власти Москвы решили подарить сгоревший недавно электробус Донецку – соответствующее решение было утверждено накануне, 25 сентября. Уже в первых числах октября машина отправится в путь.

Получателю необходимо будет оплатить только стоимость транспортировки. Поскольку машина больше не может ездить своим ходом, доставлять ее будут на специализированном трале. Длительность маршрута превышает 1000 км, поэтому доставка займет свыше двух суток. Утром 5 октября ликующие дончане встретят первый в Республике образец современного и экологичного транспорта.

Решение передать электробус Донецку было продиктовано в том числе большим опытом местных ремонтных предприятий. Главный инженер “Донтрансбазы”, на баланс которой поступит новинка, уже ищет пути ее возвращения в строй – он подчеркивает, что в распоряжении предприятия осталось немало запчастей от украинских автобусов А091/А092, электронные компоненты советского, зарубежного и собственного производства, фурнитура, а также японский бензиновый генератор Robin-Subaru 1999 года выпуска.

“Высокий технический уровень наших сотрудников вкупе со щедростью властей Москвы – нашего города-побратима – не оставляют сомнений в том, что электробус ещё послужит. Даже если мы столкнёмся с непреодолимыми трудностями, его можно будет установить в качестве памятника или поместить в музей угля”, – сказал специалист.

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