В МГУ появится патриотический факультет

Согласно приказу ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктора Антоновича Садовничего «О развитии патриотизма в общественном сознании», старейший российский университет откроет патриотический факультет.

До тех пор, пока факультету не построят собственный учебный корпус, он будет размещаться на местах факультета журналистики на Моховой улице. Полного учебного плана новообразования ещё нет в публичном доступе, однако уже известно, что факультет будет иметь кафедры сравнительно-исторического патриотизма, российского патриотизма, теоретического и прикладного патриотизма, новейшего и современного патриотического процесса и т.д. В расписании студентов других факультетов также появится добровольный межфакультетский курс «Основы любви к Родине», который будет необходимо пройти для получения диплома.

Факультет будет готов принять первых абитуриентов уже в сентябре следующего года. В качестве старших научных сотрудников на работу приглашены такие видные отечественные патриоты как Артём Шейнин, Захар Прилепин, Маргарита Симоньян, Стивен Сигал и Аркадий Ротенберг.

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