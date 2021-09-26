В Украине за сутки с COVID-19 госпитализировали более 2 тыс. человек

Среди заболевших – 448 детей и 57 медработников. За прошедшие сутки госпитализировано 2325 человек, летальных случаев – 69, выздоровел 983 пациента.

За последние 24 часа тесты на коронавирус сделали 50 021 украинцам, 23 665 из них – методом ПЦР.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 392 397 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 55 626 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 244 192 человек.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс. 23 сентября в Украине подтвердили более 9 тыс. новых случаев.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

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