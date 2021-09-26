 

За сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали более 64 тыс. человек

26.09.2021, 8:48, Новости дня
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Одну дозу получили 38 778 человек, полностью иммунизированы 25 443 человек.

По данным Минздрава, в субботу прививки от коронавируса делали 477 мобильные бригады, а также в 1880 пунктах и 373 центрах вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 6 759 691 человек, из них получили одну дозу 6 759 689 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 443 521 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 203 210 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1956495967846832

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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