Путин заявил о необходимости решать вопрос уровня доходов учителей системно

Вопрос, касающийся уровня доходов учителей, надо решать системно, не отдельными выплатами, это должно быть в числе социальных приоритетов, сообщил президент Владимир Путин на встрече с лидерами партий.

«Что касается школы, образования в целом, мы много в последнее время уделяем этому внимания, но, вы правы абсолютно, недостаточно. И главная проблема – это, конечно, уровень доходов. Нужно решать ее, конечно, не отдельными выплатами, а нужно решать этот вопрос системно», – цитирует РИА «Новости» Путина.

«Доходы преподавателей – это, безусловно, один из социальных приоритетов», – добавил глава государства, передает ТАСС.

Президент выразил надежду на то, что новая Госдума уделит этому вопросу внимание. «Я всячески буду поддерживать все идеи подобного рода» – заверил Путин, подчеркнув, что надо сопоставлять это с ситуацией на рынке труда в целом.

Кроме того, Владимир Путин, говоря о возможности ликвидации Рособрнадзора, заявил, что «ликвидировать можно все», но и следить за качеством образования тоже нужно, поэтому возможно внесение изменений в функции этого органа.

«По поводу отчетности (учителей)… надеюсь, что это будет услышано. Но нужно ли в этой связи Рособрнадзор ликвидировать? Ликвидировать все можно. Здесь повнимательней надо посмотреть. Может быть, понимая, что кто-то должен следить за качеством образования и за тем, чтобы оно было доступно… на всей территории страны, может быть, внести какие-то изменения в деятельность Рособрнадзора, посмотреть, как его можно реформировать. Давайте вместе подумаем на эту тему. Я готов к этой дискуссии», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо вытащить значительное количество граждан РФ из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.