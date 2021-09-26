 

Путин оценил способность РФ справиться с последствиями пандемии

26.09.2021, 8:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПолностью исключить негативные последствия общей мировой пандемии было практически невозможно, но с возникшими проблемами РФ справилась лучше, чем многие страны, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством партий.

«Конечно, далеко не все могут сразу почувствовать позитивную динамику из наших граждан, что называется, на себе пока не могут это чувствовать. Понимаю, как трудно пришлось людям в этот сложный для всех период. К сожалению, полностью исключить негативные последствия общей мировой пандемии было практически невозможно. Но, тем не менее, с возникшими проблемами РФ справлялась и справляется в целом лучше, чем многие другие страны», – цитирует Путина РИА «Новости».

Напомним, по последним данным, в стране выявили 7 398 415 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 590 933 человек, из них 16 325 человек вылечились за последние сутки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.09 / Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже МРОТ

24.11 / Мичиган утвердил победу Байдена на выборах в штате

13.01 / “Наш яркий свет”. Эмма Робертс показала новорожденного сына

19.07 / В историческом центре Львова обрушилась стена дома. Под завалами нашли тело мужчины

13.07 / Группа «Земляне» допустила воссоединение коллектива

11.05 / FAZ – в ЕС увидели отвлекающий манёвр в предложении Байдена отменить патенты на вакцины от COVID-19

27.12 / В Уходящем году РФ осуществила 16 космических запусков

14.11 / Степанов: Я не хочу видеть апокалипсис под названием “Людей не берут в больницы, потому что там нет мест”

02.11 / В Украине начал работу круглосуточный контакт-центр по противодействию COVID-19 – Минздрав

02.07 / Тимошенко предсказала потерю Украиной 72% земель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика