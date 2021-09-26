Путин оценил способность РФ справиться с последствиями пандемии
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Полностью исключить негативные последствия общей мировой пандемии было практически невозможно, но с возникшими проблемами РФ справилась лучше, чем многие страны, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством партий.
«Конечно, далеко не все могут сразу почувствовать позитивную динамику из наших граждан, что называется, на себе пока не могут это чувствовать. Понимаю, как трудно пришлось людям в этот сложный для всех период. К сожалению, полностью исключить негативные последствия общей мировой пандемии было практически невозможно. Но, тем не менее, с возникшими проблемами РФ справлялась и справляется в целом лучше, чем многие другие страны», – цитирует Путина РИА «Новости».
Напомним, по последним данным, в стране выявили 7 398 415 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 590 933 человек, из них 16 325 человек вылечились за последние сутки.
Смотреть комментарии → Комментариев нет