Путин оценил способность РФ справиться с последствиями пандемии

Полностью исключить негативные последствия общей мировой пандемии было практически невозможно, но с возникшими проблемами РФ справилась лучше, чем многие страны, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством партий.

«Конечно, далеко не все могут сразу почувствовать позитивную динамику из наших граждан, что называется, на себе пока не могут это чувствовать. Понимаю, как трудно пришлось людям в этот сложный для всех период. К сожалению, полностью исключить негативные последствия общей мировой пандемии было практически невозможно. Но, тем не менее, с возникшими проблемами РФ справлялась и справляется в целом лучше, чем многие другие страны», – цитирует Путина РИА «Новости».

Напомним, по последним данным, в стране выявили 7 398 415 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 590 933 человек, из них 16 325 человек вылечились за последние сутки.