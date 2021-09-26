 

Комедия «Батя» получила приз на кинофестивале в Милане

26.09.2021, 8:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийский фильм «Батя» получил специальный диплом жюри кинофестиваля Premio Felix в Милане.

«Народный хит российского кино «Батя» получил приз на кинофестивале в Италии – фильм с Владимиром Вдовиченковым и Стасом Старовойтовым в главных ролях был отмечен специальным дипломом жюри Premio Felix, который в четвертый раз проводился в миланском кинотеатре Cinema Anteo. Ежегодный фестиваль ориентирован на российское кино, а обязательное условие участия в конкурсной программе – наличие в картине светлого гуманистического начала», – приводит ТАСС сообщение ТНТ4.

По словам создателей сериала, «Батя» – это история Макса. Будучи ребенком, он быстро выучил, где право, а где лево – потому что Батя (Владимир Вдовиченков) сделал ему незабываемую «крапивку» на руке. Считать научился по датам на кладбищенских памятниках. Не сквернословил – ведь однажды Батя на самом деле вымыл ему рот с мылом. И чуть что – сразу вставал в угол.

«Сегодня такие методы воспитания кажутся родителям дикими, а дети девяностых выстраиваются в очередь к психологам на проработку травм. Рефлексирует о своем детстве и повзрослевший Макс (Стас Старовойтов), который стал отцом двух детей и хочет понять, почему его Батя был именно таким», – добавили в пресс-службе канала.

Изначально проект был запланирован как шортком – сериал с полутораминутными сериями, однако в результате сняли полнометражную комедю. Фильм собрал больше 500 млн рублей кассовых сборов в прокате и вышла в топ самых успешных картин 2021 года на цифровых платформах. История о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали советские люди.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.03 / Мейхер в прозрачном платье с разрезом до талии показала “сексуальные ножки”

12.07 / Лауреат Нобелевской премии – российская подлодка на Балтике — это угроза безопасности Швеции

05.08 / Сенатский Комитет по разведке утвердил пятый том расследования о российском вмешательстве

26.03 / Свитолина выиграла у американки на страте турнира Miami Masters

18.08 / Бывший король Испании переехал в ОАЭ

20.03 / Запрет иностранцам владеть землей в Крыму вступил в силу

09.04 / Рэпер DMX скончался в возрасте 50 лет после передозировки

27.11 / В Украине очередной рекорд по числу новых случаев COVID-19

04.08 / Дело Шеремета: Кузьменко изменили меру пресечения

24.03 / «Блокнот» становится самостоятельным программным продуктом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика