Комедия «Батя» получила приз на кинофестивале в Милане

Российский фильм «Батя» получил специальный диплом жюри кинофестиваля Premio Felix в Милане.

«Народный хит российского кино «Батя» получил приз на кинофестивале в Италии – фильм с Владимиром Вдовиченковым и Стасом Старовойтовым в главных ролях был отмечен специальным дипломом жюри Premio Felix, который в четвертый раз проводился в миланском кинотеатре Cinema Anteo. Ежегодный фестиваль ориентирован на российское кино, а обязательное условие участия в конкурсной программе – наличие в картине светлого гуманистического начала», – приводит ТАСС сообщение ТНТ4.

По словам создателей сериала, «Батя» – это история Макса. Будучи ребенком, он быстро выучил, где право, а где лево – потому что Батя (Владимир Вдовиченков) сделал ему незабываемую «крапивку» на руке. Считать научился по датам на кладбищенских памятниках. Не сквернословил – ведь однажды Батя на самом деле вымыл ему рот с мылом. И чуть что – сразу вставал в угол.

«Сегодня такие методы воспитания кажутся родителям дикими, а дети девяностых выстраиваются в очередь к психологам на проработку травм. Рефлексирует о своем детстве и повзрослевший Макс (Стас Старовойтов), который стал отцом двух детей и хочет понять, почему его Батя был именно таким», – добавили в пресс-службе канала.

Изначально проект был запланирован как шортком – сериал с полутораминутными сериями, однако в результате сняли полнометражную комедю. Фильм собрал больше 500 млн рублей кассовых сборов в прокате и вышла в топ самых успешных картин 2021 года на цифровых платформах. История о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали советские люди.