 

Подполковник СБУ в запасе: Зеленский не перестал быть шутом

26.09.2021, 8:24, Разное
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Весной Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Президент России заявил, что украинский лидер должен вести переговоры в первую очередь с лидерами ДНР и ЛНР. При этом Путин выразил готовность встретиться в Зеленским в Москве.

С тех пор в этом вопросе не было никаких подвижек. В Киеве заявляли, что хотят обсуждать Крым, в Москве же напоминали, что для Кремля такой темы не существует. Недавно же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что встреча Зеленского и Путина произойдет тогда, когда оба президента поймут, о чем нужно разговаривать.

Впрочем, уже мало кто верит в то, что переговоры глав двух стран состоятся в ближайшем будущем. Подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык отметил, что Зеленский “не перестал быть шутом”, а значит, не может разговаривать с Путиным на равных.

Военный считает, что в переговорах со стороны Москвы мог бы принять участие какой-нибудь эмиссар. Впрочем, даже такая беседа, по мнению Мулыка, маловероятна. Дело даже не в Крыме или Донбассе, а положении вещей в целом, отметил он.

Ранее украинский политолог Хавич заподозрил Владимира Зеленского в саботаже встречи с Владимиром Путиным. Эксперт предположил, что Киев нарочно заявляет о своем намерении разговаривать с Москвой о Крыме, поскольку знают – Кремль не будет обсуждать
тему принадлежности полуострова.



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