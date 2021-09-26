 

Зюганов заявил Путину о поддержке со стороны КПРФ

26.09.2021, 8:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКПРФ поддерживает действия президента Владимира Путина по развитию страны, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов на встрече прошедших в Госдуму партий с главой государства.

«Россия была и остается для КПРФ главной партией, и мы все сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной. И все, что вы намечаете в этом плане, мы активно всегда поддерживали и будем поддерживать», – сказал Зюганов Путину, передает ТАСС.

Между тем лидер «Справедливой РФ – Патриотов – За правду» Сергей Миронов в ходе встречи оценил выборы как легитимные. «В целом по всей стране, в том числе благодаря четкой работе Центральной избирательной комиссии, которая оперативно и моментально реагировала на все наши обращения, мы считаем, что выборы прошли легитимно», – сказал лидер эсеров.

Он отметил, что справороссы не признали результаты голосования в Башкирии и в 212-м одномандатном округе в Петербурге. «У нас есть доказательная база, и, соответственно, будем спокойно оформлять иски», – подчеркнул Миронов.

В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан РФ из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.



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