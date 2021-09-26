 

Путин объяснил необходимость строительства нового космодрома

26.09.2021, 8:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия сотрудничала, и будет сотрудничать с Казахстаном на Байконуре, но это другое государство, поэтому строится современный космодром на востоке страны, сообщил президент Владимир Путин на встрече с лидерами партий.

«Да, мы сотрудничали, и будем сотрудничать с Казахстаном. Но это все-таки, при всей нашей близости с этой страной, при всех стратегических взаимных обязательствах и интересах, но все-таки это другая страна, другое государство. И мы создаем на Дальнем Востоке современный российский космодром. Именно современный», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Он подчеркнул, что космодром – это общенациональный проект.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Восточный – первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома президент подписал в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.04 / Британцам разрешили выезжать за рубеж с 17 мая

17.04 / В Закарпатье создали комиссию по изучению ситуации в детсаду, куда ребенка не приняли якобы из-за незнания венгерского языка

11.08 / Критике российской вакцины от коронавируса дано объяснение

26.06 / В РПЦ оценили предложение о принудительной кастрации педофилов

19.04 / Сотрудники посольства РФ покинули Чехию

25.10 / Ученые из Израиля заявляют, что отыскали гвозди с распятия Христа

13.08 / Несовершеннолетняя дочь рязанского губернатора показала доход вдвое выше, чем у отца

24.06 / Суд обязал президента Бразилии Жаира Болсонару носить маску

04.03 / СБУ разоблачила схему незаконного возмещения НДС на сумму почти 1 млрд грн

27.08 / Три человека стали жертвами урагана «Лаура» в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика