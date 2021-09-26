Путин объяснил необходимость строительства нового космодрома

Россия сотрудничала, и будет сотрудничать с Казахстаном на Байконуре, но это другое государство, поэтому строится современный космодром на востоке страны, сообщил президент Владимир Путин на встрече с лидерами партий.

«Да, мы сотрудничали, и будем сотрудничать с Казахстаном. Но это все-таки, при всей нашей близости с этой страной, при всех стратегических взаимных обязательствах и интересах, но все-таки это другая страна, другое государство. И мы создаем на Дальнем Востоке современный российский космодром. Именно современный», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Он подчеркнул, что космодром – это общенациональный проект.

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Восточный – первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома президент подписал в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года.