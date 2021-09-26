Боевики на Донбассе четыре раза нарушили перемирие, ранен украинский военный – штаб ООС
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В направлении Верхнеторецкого Донецкой области боевики вели огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.
“Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия. В районе Лебединского оккупанты применили запрещенные минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы. В сторону Водяного враг вел обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов”, – сообщили в штабе.
В результате обстрелов ранен украинский военнослужащий, его доставили в больницу, состояние здоровья воина – удовлетворительное.
Военнослужащие ООС открывали ответный огонь из разрешенного минскими договоренностями вооружения.
“26 сентября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано”, – заявили в штабе.
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