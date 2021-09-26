Политолог Басараб назвал имя теневого президента Украины: Укрепляет власть

Украинский политолог Михаил Басараб отметил, что пока у президента Украины неплохие показатели, однако ситуация может резко измениться из-за затяжного конфликта Зеленского с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Команда главы государства, по словам эксперта, будет пытаться убрать спикера с должности.

Политолог заметил, что сейчас украинский лидер действует жестче. Также эксперт заявил: в стране есть теневой президент – глава Офиса Зеленского Андрей Ермак. Мол, этот дуэт демонстративно “укрепляет власть”. А это, по мнению некоторых, является началом авторитарного режима в стране.

Также Басараб предположил, что коррективы может внести отставка Арсена Авакова (до недавнего времени политик занимал должность министра внутренних дел Украины). Эксперт считает, что экс-глава МВД был сильным игроком. Якобы его увольнение отразится на работе парламента и правительства страны.

Ранее подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык заявил, что действия Владимира Зеленского и его команды могут привести к гражданской войне. По словам военного, Офис президента взял курс на узурпацию власти. Уже сейчас на Украине уничтожается система правосудия.