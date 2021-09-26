Воскресение словущее: Что нельзя делать 26 сентября

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26.09.2021, 7:30, Разное
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Воскресение словущее напоминает верующим об освящении храма Воскресения Христова, который сегодня известен на весь мир как храм Гроба Господня. Из года в год набожные люди приходят 26 сентября в храмы и церкви, чтобы помолиться и поставить свечи. В народе православный праздник Воскресение словущее именуют еще и осенней Пасхой.

Знаменательная дата обязывает благочестивый народ соблюдать обычай, который на Руси передавался из поколения в поколение. Нужно обратить внимание на свое духовное и нравственное развитие. Воскресение словущее — отличный повод избавиться от гнева, недобрых помыслов и простить застарелые обиды. Положительно скажется совершение добрых поступков — попробуйте быть полезными для окружающих и нести свет от чистого сердца.

Также важно знать, что нельзя делать 26 сентября. Наши предки считали, что уборка на Словущее воскресенье недопустима. По поверью, в доме располагаются духи благополучия, которые можно прогнать, если очищать жилище от пыли и грязи. Постарайтесь отложить наведение порядка до лучших времен. В этот православный праздник нужно посвящать время своему просветлению, а не мирским заботам. Не забудьте оставаться доброжелательными с незнакомцами и избегать конфликтов.



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