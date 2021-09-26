 

Миронов и Зюганов призвали отменить пенсионную реформу

26.09.2021, 7:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНеобходимо отменить пенсионную реформу и вернуться к прежнему пенсионному возрасту, заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава «Справедливой РФ – Патриотов – За правду» Сергей Миронов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин – 60 лет», – приводит слова Миронова ТАСС.

«Пенсионку, все понимают, ее надо отменять. Она не дает простора ни молодежи, ни старикам нормальной жизни», – поддержал мысль Зюганов.

В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан РФ из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.



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