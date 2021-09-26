 

Путин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы

26.09.2021, 7:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПредседатель Госдумы действующего созыва Вячеслав Володин достоин того, чтобы руководить нижней палатой парламента следующего, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководством прошедших в Думу партий

«Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную Думу следующего, восьмого, созыва», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Также глава государства заявил, что высоко оценивает деятельность депутата Леонида Слуцкого, и поддержит его кандидатуру на пост руководителя думского комитета по международным делам.

«Я знаю и высоко оцениваю деятельность Слуцкого Леонида Эдуардовича на том направлении, которым занимается на протяжении последних нескольких лет. Я с удовольствием поддержу его кандидатуру», – сообщил Путин.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. 



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