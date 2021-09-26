Эксперт: Все прошедшие в Госдуму партии чувствуют ответственность перед Россией

Высокая явка на выборах свидетельствует о самосознании граждан и делает парламент более легитимным. «Единая Россия», которая сохранила конституционное большинство, становится главной ответственной партией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В субботу президент Владимир Путин встретился с руководителями прошедших в Госдуму партий.

«В ходе прошедшей кампании внешнее давление было, безусловно, сильным, но граждане РФ отказались следовать заграничным поводырям, иностранным агентам и осуществили на выборах свое суверенное право», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

На прошедших на прошлой неделе парламентских выборах явка в среднем оказалась выше на 4%, чем в 2016 году, подчеркнул эксперт. «Это значит, что люди действительно хотят участвовать в судьбе своей страны. Высокая явка – это свидетельство хорошего гражданского активизма и самосознания», – добавил собеседник.

В субботу президент Владимир Путин встретился в режиме видеоконференции с руководителями партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. С главой государства общались председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер «Справедливой РФ – За правду» Сергей Миронов, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Президент отметил, что состав Госдумы определили россияне, «реализовав свое конституционное суверенное право». «Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», – подчеркнул глава государства.

Данил указал на то, что президент особо отметил важность расширения партийного представительства. Впервые с 1999 года в Госдуме будет пять, а не четыре партии, а с учетом депутатов-одномандатников – восемь. Теперь шанс заявить о себе появился у самых разных политических сил, а сама политическая система развивается. «Это также означает высокую конкуренцию на выборах и повышение легитимности Госдумы. Президент сам активно участвовал в выборах на стороне «Единой России», которая в итоге сохранила за собой конституционное большинство», – подчеркнул политолог.

Другими факторами электорального успеха ЕР стал правильный подбор первой пятерки и лидеров региональных списков, активная работа губернаторов. «Была важна прямая коммуникация с гражданами, Народная программа, которая стала значимой составной частью предвыборной кампании «Единой России». Все вместе послужило победе», – уверен директор Центра политического анализа и социальных исследований.

По его словам, у парламентских фракций «большего общего, чем различий, что подчеркнул президент». «Слаженная работа правительства и парламента в период пандемии помогла решать социальные проблемы, вводить меры поддержки семей с детьми и поддерживать пострадавшие отрасли экономики. Это была заслуга всех фракций. И есть надежда на то, что в новом парламенте будет продолжаться слаженная работа партий, которые чувствуют свою ответственность перед Россией», – уверен Данилин.

Он добавил, что значимость Госдумы «серьезно возросла после принятия поправок к Конституции». «Я ожидаю максимального диалога парламента с людьми, максимальную открытость», – надеется эксперт.

Данилин также уверен, что ответственность Госдумы VIII созывала «будет достаточно высокой». Он убежден, что на самом деле все партии, прошедшие в Госдуму, буду стремиться свести до минимума уровень бедности и продолжат принимать законы по защите семьи и доступности социальных благ, среди которых прежде всего образование и здравоохранение. Не менее важно экономическое развитие страны, в том числе высокотехнологичных отраслей.

«Но надо понимать, что главная ответственная партия – это «Единая Россия», получившая конституционное большинство. Партия будет стабилизирующим фактором для депутатского корпуса, который будет вести себя ответственно, потому что только в согласии с «Единой Россией» возможно проводить те законопроекты, которые необходимы им для выполнения своих обязательств перед избирателями», – подытожил эксперт.

Выборы в РФ проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая РФ – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.