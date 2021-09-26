 

Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге

26.09.2021, 7:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСМИ опубликовали кадры отдыха президента РФ Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель минобороны были там в начале сентября.

Фото и видео опубликовал канал «Россия 24».

На кадрах Путин во время отпуска с удочкой ловит рыбу, гуляет по горам, сплавляется на катере по реке. Путин во время отдыха в тайге заночевал в палатке. «Солидно», – прокомментировал Шойгу. В ответ Путин пошутил, что если лучше работать, будет лучше. Шойгу указал на изображение камина в палатке. Путин заявил: «Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите». «У огонька посидеть – хорошо придумали. Уютненько», – приводит слова Шойгу РИА «Новости».

Впечатление на Путина произвели маралы. Президент сказал: «Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной». Он пошутил, что «им бы на Олимпийских играх выступать», «равных бы не было никого».

На опубликованном видео Путин отправляется к месту рыбалки – на катере уже находятся необходимые снасти и удочки. Рыбалка завершилась удачно –отдыхающим удалось вытащить из реки «хорошую щучку», передает РЕН ТВ.

Напомним, в сентябре Путин после поездки на Дальний Восток отдыхал в сибирской тайге в компании министра обороны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил: «Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее».



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